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Спроба згвалтування у поїзді "Маріуполь-Київ": Укрзалізниця звільнить працівників за недбалість

Спроба згвалтування у поїзді "Маріуполь-Київ": Укрзалізниця звільнить працівників за недбалість

Київ • УНН

 • 41770 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Укрзалізниці заявили, що звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда "Маріуполь - Київ", побив пасажирку і спробував згвалтувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 "Київ — Маріуполь" та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході оперативного службового розслідування інциденту встановлено, що на станції "П’ятихатки-Стикові", скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу.

"На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена у таких випадках. Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення. Відтак, із посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо", - додається у повідомленні.

Крім того, проведено додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації у майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків.

Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.

Своєю чергою, постраждала опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу зґвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".

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