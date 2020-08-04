Спроба згвалтування у поїзді "Маріуполь-Київ": Укрзалізниця звільнить працівників за недбалість
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Укрзалізниці заявили, що звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда "Маріуполь - Київ", побив пасажирку і спробував згвалтувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 "Київ — Маріуполь" та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході оперативного службового розслідування інциденту встановлено, що на станції "П’ятихатки-Стикові", скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу.
"На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена у таких випадках. Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення. Відтак, із посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо", - додається у повідомленні.
Крім того, проведено додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації у майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов'язків.
Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.
Своєю чергою, постраждала опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу зґвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".