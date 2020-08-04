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Попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": Укрзализныця уволит работников за халатность

Попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": Укрзализныця уволит работников за халатность

Киев  •  УНН

 • 41765 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Укрзализныце заявили, что уволят вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Мариуполь - Киев", побил пассажирку и попытался изнасиловать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда №9/10 "Киев - Мариуполь" и побил пассажирку, будут уволены с занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции "Пятихатки-Стыковые", воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи.

"К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Следовательно, с должностей будут уволены проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо", - добавляется в сообщении.

Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападающего задержали.

В свою очередь, пострадавшая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".

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