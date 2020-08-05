Геращенко про зняття з потягу п'яних пасажирів: потрібно зробити чорний список

“Сьогодні їхав поїзд Харків-Ужгород. Після посадки в Харкові група пасажирів стала розпивати спиртні напої, кричати, порушувати громадський порядок. Прийшов начальник поїзда, попросив їх не кричати, не волати, не заважати іншим пасажирам. Його, звичайно, не слухали. Почали йому погрожувати. Він набрав „102“ і одного, найголовнішого призвідника, зняли з поїзда в Полтаві. Однак, це не заспокоїло інших. Ще двоє призвідників почали те ж саме — агресивно виступати. Тому в Лубнах зняли ще двох”, — сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що вся ця компанія зловживала спиртними напоями, решта після зняття ще двох в Лубнах заспокоїлися.

“Тому я приїхав, разом з виконуючим обов’язки „Укрзалізниці“ Іваном Юриком на Київський вокзал, ми зустріли цей поїзд. Поговорили з начальником поїзда. Висловили йому подяку за небайдужість і гарне виконання своїх обов’язків. А також зняли даний факт і надамо пресі інформацію про те, що поліція, Міністерство внутрішніх справ і Укрзалізниця робить все для безпеки пасажирів”, — додав Антон Геращенко.

Він звернувся до тих, хто їздить на залізничному транспорті та літає літаком і нагадав, що транспорт — не місце для розпивання спиртних напоїв. Там потрібно дотримуватися правил проїзду і не заважати іншим людям в обмеженому просторі.

“Інакше — ми вас будемо висаджувати. Я взагалі запропонував... голові Укрзалізниці зробити чорний список пасажирів, тих, кого знімають з поїздів за дебош, за хуліганство, за вандалізм — і просто-напросто не продавати таким людям квитки”, — зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, в поїзді номер 017О “Харків-Ужгород”, на шляху до Києва, пасажири випивали і порушували громадський порядок. Трьох чоловіків зняли з поїзда.

Також УНН повідомляв, що поїзд Харків-Ужгород зустріла поліція і заступник Авакова.