Геращенко про снятие с поезда пьяных пассажиров: нужно сделать черный список

КИЕВ. 5 августа. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко встретил поезд Харьков-Ужгород, в котором группа пассажиров после распития спиртных напитков начала нарушать общественный порядок, и предложил сделать черный список для тех, кого ссаживают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм. Таким пассажирам предложил не продавать билеты. Об этом он сказал в комментарии УНН.