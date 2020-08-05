У Києві поїзд Харків-Ужгород, де їхали п'яні деборшири, зустріла поліція і заступник Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Потяг номер 017О “Харків-Ужгород”, що прибув до Києва о 21:50, зустріли співробітники Нацполіції та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив очевидець.
“Коли ми приїхали, потяг вже зустрічали Нацполіція та Геращенко. Багато людей”, — розповів очевидець Владислав.
Він зазначив, що по прибуттю до Києва, п’яні чоловіки встигли покинути вагон до прибуття поліції.
Як раніше повідомляв УНН, у потязі номер 017О “Харків-Ужгород”, на шляху до Києва, пасажири випивали та порушували громадський порядок. Трьох чоловіків зняли з поїзду.