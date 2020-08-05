У Києві поїзд Харків-Ужгород, де їхали п'яні деборшири, зустріла поліція і заступник Авакова

“Коли ми приїхали, потяг вже зустрічали Нацполіція та Геращенко. Багато людей”, — розповів очевидець Владислав.

Він зазначив, що по прибуттю до Києва, п’яні чоловіки встигли покинути вагон до прибуття поліції.

Як раніше повідомляв УНН, у потязі номер 017О “Харків-Ужгород”, на шляху до Києва, пасажири випивали та порушували громадський порядок. Трьох чоловіків зняли з поїзду.