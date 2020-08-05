В Киеве поезд Харьков-Ужгород, где ехали пьяные деборширы, встретила полиция и заместитель Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Поезд под номером 017О "Харьков-Ужгород". что прибыл в Киев в 21:50, встретили сотрудники Нацполиции и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил очевидец.
"Когда мы приехали, поезд уже встречали Нацполиция и Геращенко. Много людей", - рассказал очевидец Владислав.
Он отметил, что по прибытию в Киев, пьяные мужчины успели покинуть вагон до прибытия полиции.
Как ранее сообщал УНН, в поезде номер 017О "Харьков-Ужгород", на пути в Киев, пассажиры выпивали и нарушали общественный порядок. Трех мужчин сняли с поезда.