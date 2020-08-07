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Провокатори "зайців" та охорона: Укрзалізниця презентує програму безпеки перевезень

Провокатори "зайців" та охорона: Укрзалізниця презентує програму безпеки перевезень

Київ • УНН

 • 17881 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів. Її реалізація розпочнеться у стислі терміни. Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає УНН із посиланням на пресслужбу перевізника.

"Розроблена програма включатиме в себе підписання протоколу спільних дій з МВС щодо координації зусиль, пілотний проект з охорони у поїздах силами воєнізованої охорони Укрзалізниці, встановлення у пасажирських вагонах спеціальних засобів контролю, формування так званої професійної групи "провокаторів" для боротьби з безквитковими перевезеннями, боротьбу з крадіжками на вокзалах", — повідомив він.

За словами Юрика, вказану програму буде презентовано наступного тижня.

"Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", — резюмував очільник Укрзалізниці.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів в українських поїздах сталось кілька інцидентів: у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали. Чоловік виявився безквитковим.

Пізніше, вже у поїзді №017КО "Харків-Ужгород", на шляху до Києва, пасажири випивали і порушували громадський порядок. Трьох чоловіків зняли з поїзда.

Геращенко запропонував зробити "чорний список" для тих, кого знімають з поїздів за дебош, хуліганство і за вандалізм.

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