Вина за смерти украинцев от авиаударов - на оккупантах, но ответственность и на тех, кто может и не закрывает небо - Зеленский

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"В 2022 году мы боремся уже 13 день, уничтожаем оккупантов везде, где можем. Но есть небо, сотни российских крылатых ракет, сотни боевых самолетов оккупантов, сотни вертолетов. Да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине, но у них еще достаточно машин для убийств, еще достаточно ракет для террора, еще достаточно 500 килограммовых бомб сбрасывать их на нас. На обычных людей, на Чернигов, на Киев, Одессу, Харьков, Полтаву и Житомир. На десятки украинских городов, на миллионы мирных украинских людей. 13 дней, когда мы слышим только обещания, 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - сказал Зеленский.

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Детали

Президент подчеркнул, что вина за каждую смерть людей в Украине от авиаударов и в заблокированных городах безусловно на российском государстве, на российских военных. "На тех, кто отдает, и тех, кто выполняет эти преступные приказы. Кто нарушил все правила введения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо. От российских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя может. Кто не помогает снять блокаду", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что сотни и сотни тысяч людей в городах буквально на грани - между жизнью и смертью.

"А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации. Жизненно необходимой противоракетной обороны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина слышала много заверений и видела много договоренностей.

"В частности, о создании гуманитарных коридоров. Для спасения наших граждан в Мариуполе. Но они не сработали. Все не сработали. Пока. И у меня нет больше времени ждать. У нас нет. В Мариуполе больше времени ждать", - сообщил Президент.

Он подчеркнул, что оккупанты хотят, чтобы украинские люди умирали.

"Не мы. Мы отправили колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь. Там все необходимое! Мы отправили транспорт для спасения людей. Водители все понимают. Это герои. Храбрые люди! Понимают, что российские войска могут просто расстрелять этот транспорт в пути. Как они уже убивали людей, которые пытались просто выйти на безопасную территорию из зоны боевых действий", - сказал Зеленский.

Дополнение

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.