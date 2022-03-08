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Провина за смерті українців від авіаударів - на окупантах, але відповідальність і на тих, хто може і не закриває небо - Зеленський

Провина за смерті українців від авіаударів - на окупантах, але відповідальність і на тих, хто може і не закриває небо - Зеленський

Київ • УНН

 • 176182 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що провина за смерті людей від авіаударів безумовно на російській державі, але відповідальність й на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити на Заході рішення про убезпечення українського неба та надання літаків, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У 2022 році ми боремося вже 13 день, знищуємо окупантів всюди, де можемо. Але є небо, сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні, але у них ще достатньо машин для вбивств, ще достатньо ракет для терору, ще достатньо 500 кілограмових бомб, що скидати їх на нас. На звичайних людей, на Чернігів, на Київ, на Одесу, Харків, Полтаву та Житомир. На десятки українських міст, на мільйони мирних українських людей. 13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки, 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть", - сказав Зеленський.

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Деталі

Президент наголосив, що провина за кожну смерть людей в Україні від авіаударів та у заблокованих містах безумовно на російській державі, на російських військових. "На тих, хто віддає, та тих, хто виконує ці злочинні накази. Хто порушив всі правила введення війни, хто свідомо знищує український народ. Провина на окупантах, але відповідальність за це й на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо. Від російських вбивць. Хто не врятував наші міста від авіаударів. Від цих бомб, ракет. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що сотні й сотні тисяч людей у містах буквально на межі – між життям і смертю.

"А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво необхідної протиракетної оборони", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна чула багато запевнень і бачила багато домовленостей.

"Зокрема, про створення гуманітарних коридорів. Для порятунку наших громадян у Маріуполі. Але вони не спрацювали. Всі не спрацювали. Поки що. І у мене немає більше часу чекати. У нас немає. В Маріуполі більше часу чекати", - повідомив Президент.

Він наголосив, що окупанти хочуть, щоб українські люди вмирали.

"Не ми. Ми відправили колони з гуманітарною допомогою в Маріуполь. Там усе необхідне! Ми відправили транспорт для порятунку людей. Водії усе розуміють. Це герої. Хоробрі люди! Розуміють, що російські війська можуть просто розстріляти цей транспорт в дорозі. Як вони вже вбивали людей, які намагались просто вийти на безпечну територію із зони бойових дій", - сказав Зеленський.

Доповнення

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.

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