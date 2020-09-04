Ведущий украинский теннисист из-за ошибки судьи снялся с турнира в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский отказался доиграть свой матч второго круга на турнире в Чехии, передает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
В третьем сете при счете 3:0 на подаче немецкого теннисиста Матса Мораинґа, Стаховский выиграл первый мяч после ошибки соперника, но судья на вышке объявил счет 15:0 не в его пользу. Через три розыгрыша украинец попытался напомнить арбитру, что он неправильно ведет счет, но тот свою ошибку не признал. После долгих обсуждений, киевлянин принял решение отказаться от продолжения игры.
Счет на момент остановки был 1:6, 7:6 (4), 0:3 в пользу немца.
Стоит отметить, что сегодня Стаховскому вместе с шведом Робертом Линдстедт предстоит сыграть в парном четвертьфинале против польского дуэта Кароль Држевецкий / Шимон Валков.