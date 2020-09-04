Провідний український тенісист через помилку судді знявся з турніру в Чехії

У третьому сеті за рахунку 3:0 на подачі німецького тенісиста Матса Мораїнґа, Стаховський виграв перший м'яч після помилки суперника, але суддя на вишці оголосив рахунок 15:0 не на його користь. Через три розіграші українець спробував нагадати арбітру, що він неправильно веде рахунок, але той свою помилку не визнав. Після довгих обговорень, киянин ухвалив рішення відмовитися від продовження гри.

Рахунок на момент зупинки був 1:6, 7:6 (4), 0:3 на користь німця.

Варто відзначити, що сьогодні Стаховському разом з шведом Робертом Ліндстедт належить зіграти в парному чвертьфіналі проти польського дуету Кароль Држевецький/Шимон Валків.