Проводника Карпатской Украины Клочурака наградят орденом Свободы посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Один из проводников Карпатской Украины Степана Клочурака наградят орденом Свободы посмертно. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Закарпатскую область, передает корреспондент УНН.
"Принял решение наградить орденом Свободы (посмертно) Степана Клочурака - одного из руководителей Карпатской Украины, свою жизнь посвятил борьбе за независимость Украины", - отметил Глава государства.
По его словам, свободная и независимая Украина сегодня чтит тех, кто 80 лет назад провозгласил государственность Карпатской Украины. Как подчеркнул Президент, эти бойцы имели мужество во время смертельной опасности, когда ощущалось смертельное дыхание Второй мировой, заявить: Украина была, есть и будет.
Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому пятница, 15 марта, будет выходным днем в области по случаю Карпатской Украины.
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю 75-летия лидера крымскотатарского народа, Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.