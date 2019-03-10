На честь відзначення Карпатської України закарпатці матимуть додатковий вихідний
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження, згідно з яким п'ятниця, 15 березня, буде вихідним днем в області. Повідомлення про це було опубліковано 9 березня на офіційному сайті Москаля, передає УНН.
У відповідності до розпорядження Москаля, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендується перенести робочий день з п'ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня.
"15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами і тризубом, а гімн – Ще не вмерла Україна", − зазначив Москаль.
За його словами, 15 березня – одна з найважливіших дат в історії Закарпаття, а тому заслуговує бути вихідним.
Голова Закарпатської ОДА зазначив, що цього року ювілейну річницю відзначатимуть на державному рівні, а у святкових заходах на Закарпатті візьме участь керівництво держави.
Довідка УНН: Карпатська Україна - частина довоєнної Чехословаччини з умовною автономією, проголосила державну незалежність 15 березня 1939 року після того, як чехословацька держава перестала існувати, будучи ліквідованою нацистською Німеччиною та її союзниками, зокрема Угорщиною.
Новопроголошена держава на чолі з президентом Августином Волошиним та столицею в Хусті проіснувала лічені дні, вчинивши збройний опір переважним силам окупантів, і була повністю окупована вже 18 березня.
Деякі історіки вважають, що фактично Карпатська Україна стала першою державою Центральної Європи, яка вчинила збройний опір нацистському блокові.
Нагадаємо, у 2019 році в березні на українців чекає 11 вихідних днів.