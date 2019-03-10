В честь празднования Карпатской Украины у закарпатцев будет дополнительный выходной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому Пятница, 15 Марта, будет выходным днем в области. Сообщение об этом было опубликовано 9 марта на официальном сайте Москаля, передает УНН.
В соответствии с распоряжением Москаля, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.
“15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом — сине-желтый флаг, гербом — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимн — Ще не вмерла Україна”, — отметил Москаль.
По его словам, 15 марта — одна из важнейших дат в истории Закарпатья, а потому заслуживает быть выходным.
Председатель Закарпатской ОГА отметил, что в этом году юбилейную годовщину отмечать на государственном уровне, а в праздничных мероприятиях на Закарпатье примет участие руководство государства.
Справка УНН: Карпатская Украина — часть довоенной Чехословакии с условной автономией, провозгласила государственную независимость 15 марта 1939 после того, как чехословацкое государство перестало существовать, будучи ликвидированым нацистской Германией и ее союзниками, в частности Венгрией.
Новопровозглашенное государство во главе с президентом Августином Волошиным и столицей в Хусте просуществовала считанные дни, совершив вооруженное сопротивление преимущественным силам оккупантов, и была полностью оккупирована уже 18 марта.
Некоторые историки считают, что фактически Карпатская Украина стала первым государством Центральной Европы, совершившего вооруженное сопротивление нацистскому блоку.
Напомним, в 2019 году в марте на украинском ждет 11 выходных дней.