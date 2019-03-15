Провідника Карпатської України Клочурака нагородять орденом Свободи посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Одного з провідників Карпатської України Степана Клочурака нагородять орденом Свободи посмертно. Про це заявив України Президент Петро Порошенко під час візиту в Закарпатську область, передає кореспондент УНН.
“Прийняв рішення нагородити орденом Свободи (посмертно) Степана Клочурака — одного із провідників Карпатської України, який своє життя присвятив боротьбі за незалежність України”, — зазначив голова держави.
За його словами, вільна, соборна і незалежна Україна сьогодні вшановує тих, хто 80 років тому проголосив державність Карпатської України. Як наголосив Президент, ці бійці мали мужність у час смертельної небезпеки, коли вже відчувався смертельний подих Другої світової, заявити: Україна була, є і буде.
Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження, згідно з яким п’ятниця, 15 березня, буде вихідним днем в області з нагоди відзначення Карпатської України.
Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя лідера кримськотатарського народу, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.