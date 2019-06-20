Ведущие клубы Бельгии и Нидерландов стали спарринг-соперниками "Александрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. ФК "Александрия" проведет пять контрольных поединков в рамках учебно-тренировочного сбора в Нидерландах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу представителя УПЛ.
26 июня первым соперником александрийцев станет представитель третьего дивизиона Германии - команды ФК "Юрдинген". 28 июня александрийцы встречаются с бельгийским "Андерлехтом". На следующий день команда проведет товарищескую встречу с "АЗ Алкмар" (Нидерланды). Серия спаррингов завершится 6 июля игрой против бельгийского "Стандарда".
Примечательно, что соперник в четвертом поединке, запланированном на 3 июля, уточняется.
Заметим, что "Стандард" крайнего сезона стал бронзовым призером чемпионата Бельгии, а "Андерлехт" и "АЗ" заняли 4-е места в своих чемпионатах.
Добавим также, "Александрия" представит Украину в групповом раунде Лиги Европы 2019-2020.