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Ведущие клубы Бельгии и Нидерландов стали спарринг-соперниками "Александрии"

Киев • УНН

 • 7506 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. ФК "Александрия" проведет пять контрольных поединков в рамках учебно-тренировочного сбора в Нидерландах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу представителя УПЛ.

Ведущие клубы Бельгии и Нидерландов стали спарринг-соперниками "Александрии"

26 июня первым соперником александрийцев станет представитель третьего дивизиона Германии - команды ФК "Юрдинген". 28 июня александрийцы встречаются с бельгийским "Андерлехтом". На следующий день команда проведет товарищескую встречу с "АЗ Алкмар" (Нидерланды). Серия спаррингов завершится 6 июля игрой против бельгийского "Стандарда".

Примечательно, что соперник в четвертом поединке, запланированном на 3 июля, уточняется.

Заметим, что "Стандард" крайнего сезона стал бронзовым призером чемпионата Бельгии, а "Андерлехт" и "АЗ" заняли 4-е места в своих чемпионатах.

Добавим также, "Александрия" представит Украину в групповом раунде Лиги Европы 2019-2020.

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