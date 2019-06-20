Провідні клуби Бельгії та Нідерландів стали спаринг-суперниками "Олександрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. ФК "Олександрія" проведе п’ять контрольних поєдинків в рамках навчально-тренувального збору в Нідерландах, інформує УНН з посиланням на прес-службу представника УПЛ.
26 червня першим суперником олександрійців стане представник третього дивізіону Німеччини - команди ФК "Юрдінген". 28 червня олександрійці зустрічаються з бельгійським "Андерлехтом". На наступний день команда проведе товариську зустріч з "АЗ Алкмар" (Нідерланди). Серія спарингів завершиться 6 липня грою проти бельгійського "Стандарда".
Примітно, що суперник у четвертому поєдинку, запланованому на 3 липня, уточнюється.
Зауважимо, що "Стандард" крайнього сезону став бронзовим призером чемпіонату Бельгії, а "Андерлехт" і "АЗ" посіли 4-ті місця у власних чемпіонатах.
Додамо також, "Олександрія" представить Україну в груповому раунді Ліги Європи 2019-20.