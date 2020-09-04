Проведение ежедневных онлайн-брифингов Минздрава по COVID-19 поддерживает 49% украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. По данным социологического опроса, 49% украинцев поддерживают проведение ежедневных онлайн-брифингов Минздрава по ситуации с коронавирусом. Против проведения брифингов - 43%. Такие результаты общенационального исследования осветила социологическая группа "Рейтинг" на официальном сайте, передает УНН.
Опрос был проведен 15-25 августа 2020 года. По предварительным результатам, в июле 2020 года, брифинги Минздрава поддерживало 30% аудитории.
Также 43% опрошенных ответили, что часто следят за новостями о коронавирусе, 21% иногда следят и 18% редко следят за новостями о коронавирусе. Вообще не интересуются ходом ситуации - 17% граждан.
* Всеукраинский социологический опрос проводился социологической группой "Рейтинг". Аудитория: граждане в возрасте от 18 лет из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность по 2000 респондентов. Форма проведения - личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.