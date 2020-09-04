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Проведение ежедневных онлайн-брифингов Минздрава по COVID-19 поддерживает 49% украинцев

Киев • УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По данным социологического опроса, 49% украинцев поддерживают проведение ежедневных онлайн-брифингов Минздрава по ситуации с коронавирусом. Против проведения брифингов - 43%. Такие результаты общенационального исследования осветила социологическая группа "Рейтинг" на официальном сайте, передает УНН.

Проведение ежедневных онлайн-брифингов Минздрава по COVID-19 поддерживает 49% украинцев

Опрос был проведен 15-25 августа 2020 года. По предварительным результатам, в июле 2020 года, брифинги Минздрава поддерживало 30% аудитории.

Также 43% опрошенных ответили, что часто следят за новостями о коронавирусе, 21% иногда следят и 18% редко следят за новостями о коронавирусе. Вообще не интересуются ходом ситуации - 17% граждан.

* Всеукраинский социологический опрос проводился социологической группой "Рейтинг". Аудитория: граждане в возрасте от 18 лет из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность по 2000 респондентов. Форма проведения - личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

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