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Проведення щоденних онлайн-брифінгів МОЗ щодо COVID-19 підтримує 49% українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. За даними соціологічного опитування, 49% українців підтримують проведення щоденних онлайн-брифінгів МОЗ щодо ситуації із коронавірусом. Проти проведення брифінгів – 43%. Такі результати загальнонаціонального дослідження висвітлила соціологічна група “Рейтинг” на офіційному сайті, передає УНН.

Проведення щоденних онлайн-брифінгів МОЗ щодо COVID-19 підтримує 49% українців

Опитування було проведено 15-25 серпня 2020 року. За попередніми результатами, в липні 2020 року, брифінги МОЗ підтримувало 30% аудиторії.

Також 43% опитаних відповіло, що часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% інколи слідкують та 18% рідко слідкують за новинами про коронавірус. Взагалі не цікавляться перебігом ситуації – 17% громадян.

*Всеукраїнське соціологічне опитування проводилось соціологічною групою “Рейтинг”. Аудиторія: громадяни віком від 18 років з усіх областей Україн, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність по 2 000 респондентів. Форма проведення – особисте формалізоване інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

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