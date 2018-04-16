Провалили тест на чистоту: назвали 5 самых грязных водоемов Львова

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мобильная химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" обследовала 35 водоемов. Во всех 35-ти водных объектах специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Сверхнормативные концентрации наблюдались по следующим показателям: железо общее, азот аммонийный и аммиак (по азоту), фосфаты, зависшие вещества, СПАР, ХПК и БПК5.

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Превышение ПДК только по одному компоненту наблюдались на 3-х водоемах: Став, ул. Замарстыновская, 270 (Шевченковский р-н); Озеро, ул. Винница, 74 (Шевченковский р-н) и Став, ул. Тернопольская, 1а (Железнодорожный р-н).

Наиболее "загрязненными" (превышение пяти и более компонентов) оказались водоемы: Став, ул. Щирецкая, 105 (Железнодорожный р-н); Река "Зубра", с. Зубра, мостик (300м от КНС); Поток "Кривчицкий", ул. Старознесенская, 200 (Шевченковский р-н); Поток "Лисиницкий", ул. Тракт-Глинянський, 150 (Шевченковский р-н); и Поток "Белогорский", вул.Широка (Железнодорожный р-н, въезд в с.Белогорща).

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По итогам первого квартала 2018 года наблюдаются концентрации, подобные по уровню прошлогодних. Основной причиной превышений ПДК является антропогенный фактор. Анализ показателей загрязнения указывает на непосредственное влияние хозяйственной деятельности жителей близлежащих территорий на конкретный водоем, реку, ручей. Также есть сезонное влияние на состояние водных объектов в результате процессов таяния снега, что присуще этому периоду года", - отметили в мобильной химической лаборатории КП "Административно-техническое управление".

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