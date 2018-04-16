Провалили тест на чистоту: названо 5 найбрудніших водойм Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Мобільна хімічна лабораторія КП “Адміністративно-технічне управління” обстежила 35 водойм. У всіх 35-ти водних об’єктах фахівці виявили перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Наднормативні концентрації спостерігались за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак (за азотом), фосфати, завислі речовини, СПАР, ХСК та БСК5.
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Перевищення ГДК лише по одному компоненту спостерігались на 3-х водоймах: Став, вул. Замарстинівська, 270 (Шевченківський р-н); Озеро, вул. Винниця, 74 (Шевченківський р-н) та Став, вул. Тернопільська,1а (Сихівський р-н).
Найбільш “забрудненими” (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились водойми: Став, вул. Щирецька,105 (Залізничний р-н); Річка “Зубра”, с. Зубра, місток (300м від КНС); Потік “Кривчицький”, вул. Старознесенська, 200 (Личаківський р-н); Потік “Лисиницький”, вул. Тракт-Глинянський,150 (Личаківський р-н) та Потік “Білогорський”, вул.Широка (Залізничний р-н, в’їзд у с.Білогорща).
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За підсумками першого кварталу 2018 року спостерігаються концентрації, подібні за рівнем минулорічних. Основною причиною перевищень ГДК є антропогенний фактор. Аналіз показників забруднення вказує на безпосередній вплив господарської діяльності мешканців прилеглих територій на конкретну водойму, річку, потічок. Також є сезонний вплив на стан водних об’єктів внаслідок процесів танення снігу, що притаманне цьому періоду року“, — зазначили в мобільній хімічній лабораторії КП “Адміністративно-технічне управління”.