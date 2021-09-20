Провал на железной дороге задержал поезда на несколько часов, некоторых пассажиров подвозят

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Из-за проседания почвы под железнодорожным полотном на Буковине образовалась яма, что задержало поезда, пассажиров одного из поездов довозят до пункта назначения автотранспортом, еще один задержится в пути приблизительно на два часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укрзализныци.