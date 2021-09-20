Провал на железной дороге задержал поезда на несколько часов, некоторых пассажиров подвозят
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Из-за проседания почвы под железнодорожным полотном на Буковине образовалась яма, что задержало поезда, пассажиров одного из поездов довозят до пункта назначения автотранспортом, еще один задержится в пути приблизительно на два часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укрзализныци.
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"В результате провала под железной дорогой на перегоне Новоселица - Мамалыга (Черновицкая область) восстановительные работы будут продолжаться еще как минимум 10 часов. Это сложное проседание грунта, в результате которого образовалась яма глубиной 6 метров", - сообщили в компании.
Детали
В связи с этим УЗ вынуждена доставлять пассажиров поезда № 117 Киев - Черновцы от станции Мамалыга (62 км до конечной станции) автотранспортом железной дороги.
Поезд № 118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46, как указано, отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь. С маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны - пассажиров с этих станций будут забирать отдельным рейсом согласно графика.
"Ориентировочное время задержки прибытия в Киев из-за объездного маршрута и прицепки дополнительных вагонов по направлению Каменец-Подольского по станции Хмельницкий составит около 2 часов", - добавили в УЗ.
Добавим
Меньше чем за неделю в конце августа на железной дороге Украины произошло две аварии. 26 августа с рельсов сошли грузовые вагоны во Львовской области, а 29 августа аналогичная ситуация произошла в Запорожской области.