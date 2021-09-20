Провал на залізниці затримав поїзди на кілька годин, деяких пасажирів підвозять
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Через просідання грунту під залізничним полотном на Буковині утворилася яма, що затримало поїзди, пасажирів одного з потягів довозять до пункту призначення автотранспортом, ще один затримається у дорозі на приблизно дві години. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укрзалізниці.
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"У результаті провалу під залізницею на перегоні Новоселиця – Мамалига (Чернівецька область) відновлювальні роботи триватимуть ще щонайменше 10 годин. Це складне просідання ґрунту, внаслідок якого утворилася яма глибиною 6 метрів", - повідомили у компанії.
Деталі
У зв’язку з цим УЗ вимушена доставляти пасажирів поїзда № 117 Київ – Чернівці від станції Мамалига (62 км до кінцевої станції) автотранспортом залізниці.
Поїзд № 118 Чернівці – Київ відправленням з Чернівців о 19:46, як вказано, вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль. З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани – пасажирів із цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком.
"Орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по станції Хмельницький становитиме близько 2 годин", - додали в УЗ.
Додамо
Менше ніж за тиждень наприкінці серпня на залізниці України сталося дві аварії. 26 серпня з рейок зійшли вантажні вагони у Львівській області, а 29 серпня аналогічна ситуація сталася в Запорізькій області.