В январе строители выполнили работ почти на 5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В январе 2018 года в Украине выполнено строительных работ на сумму более чем 4,8 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Государственной службой статистики Украины.
Общие объемы работ по звиедення зданий составляли более 2,78 млрд грн, из которых 1,46 млрд грн - жилые здания, а 1,3 - нежилые.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Компания в 2018 взялась за 7 новых объектов.