Президент “Київміськбуду” підбив підсумки 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році холдинговою компанією “Київміськбуд” було введено в експлуатацію більше 300 тис. квадратних метрів. Про це повідомив Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, говорячи про успіхи і досягнення року, що минає, передає УНН.
“Як президент, я задоволений роботою компанії в 2017 році. Практично все, що було заплановано, — виконано. В експлуатацію введено більше 300 тис. квадратних метрів. Це і великі житлові комплекси, і точкові новобудови. У цьому році "Київміськбуд" розпочав кілька великих проектів — Mirax, Манхеттен, Каховську і "Медовий", — повідомив Кушнір.
Він наголосив, що не дивлячись ні на що, компанія рухається вперед.
“Крім обсягів будівництва, вдається утримувати першість на ринку. Як і 62 роки тому, сьогодні "Київміськбуд“ залишається лідером серед українських забудовників. Тільки у 2017 році компанію нагородили званнями "Лідер року-2017“, "Вибір України-2017“, "Лідер будівельної галузі“. Незмінно "Київміськбуд“ займає перші місця в рейтингах надійності і довіри серед забудовників. Крім того, компанію часто відзначають в топах роботодавців, рейтингах управління корпоративною репутацією”, — повідомив президент холдингу.
Кушнір зауважив, що найбільшою цінністю для “Київміськбуду” був і залишається інвестор.
“Раніше говорили: кожному за здібностями, від кожного по розуму. "Київміськбуд“ надає різноманітні варіанти для придбання власного житла. Інвестор, в свою чергу, може вибрати зручний індивідуально для нього. Хто готовий оплатити відразу всю суму — отримує знижку до 20% від вартості квартири. У кого є тільки перший внесок, надаємо можливість взяти розстрочку до моменту введення в експлуатацію. Буває так, що приходять купувати однокімнатну, а зупиняються на 2-кімнатній, і за допомогою невеликого займу в банку, беруть більшу площу. Варіанти іпотеки у нас надзвичайно різні — співпраця з державним "Укргазбанком“ і давнім партнером "Кристалбанком“, дає інвестору можливість стати власником квартири тут і зараз. Встановлені вигідні терміни і відсотки кредитування, від кількох місяців до десятків років”, — повідомив він.
За словами Кушніра, компанія у 2018 року візьметься за 7 нових об’єктів.
“Як мінімум. Це приблизно 450 тис. квадратних метрів. Крім того, в пріоритетах команди — розвиток компанії, збільшення фінансових показників, стабільна щорічна виплата дивідендів акціонерам і планомірна щоденна робота, щоб у кожного українця було своє житло”, — резюмував Кушнір.