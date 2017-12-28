Президент “Київміськбуду” підбив підсумки 2017 року

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році холдинговою компанією “Київміськбуд” було введено в експлуатацію більше 300 тис. квадратних метрів. Про це повідомив Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, говорячи про успіхи і досягнення року, що минає, передає УНН.