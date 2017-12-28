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Президент "Киевгорстроя" подвел итоги 2017 года

Киев • УНН

 • 10795 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2017 году холдинговой компанией "Киевгорстрой" было введено в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, говоря об успехах и достижениях уходящего года, передает УНН.

Президент "Киевгорстроя" подвел итоги 2017 года

"Как президент, я доволен работой компании в 2017 году. Практически все, что было запланировано, - выполнено. В эксплуатацию введено более 300 тыс. квадратных метров. Это и крупные жилые комплексы, и точечные новостройки. В этом году "Киевгорстрой" начал несколько крупных проектов - Mirax, Манхэттен, Каховскую и "Медовый", - сообщил Кушнир.

Он отметил, что несмотря ни на что, компания движется вперед.

"Кроме объемов строительства, удается удерживать первенство на рынке. Как и 62 года назад, сегодня "Киевгорстрой" остается лидером среди украинских застройщиков. Только в 2017 году компанию наградили званиями "Лидер года-2017", "Выбор Украины-2017", "Лидер строительной отрасли". Неизменно "Киевгорстрой" занимает первые места в рейтингах надежности и доверия среди застройщиков. Кроме того, компанию часто отмечают в топах работодателей, рейтингах управления корпоративной репутацией", - сообщил президент холдинга.

Кушнир отметил, что наибольшей ценностью для "Киевгорстроя" был и остается инвестор.

"Раньше говорили: каждому по способностям, от каждого по уму. "Киевгорстрой" предоставляет различные варианты для приобретения собственного жилья. Инвестор, в свою очередь, может выбрать удобный индивидуально для него. Кто готов оплатить сразу всю сумму - получает скидку до 20% от стоимости квартиры. У кого есть только первый взнос, предоставляем возможность взять рассрочку до момента ввода в эксплуатацию. Бывает так, что приходят покупать однокомнатную, а останавливаются на 2-комнатной, и с помощью небольшого займа в банке, берут большую площадь. Варианты ипотеки у нас очень разные - сотрудничество с государственным "Укргазбанком" и давним партнером "Кристалбанком", дает инвестору возможность стать владельцем квартиры здесь и сейчас. Установлены выгодные сроки и проценты кредитования, от нескольких месяцев до десятков лет", - сообщил он.

По словам Кушнира, компания в 2018 году возьмется за 7 новых объектов.

"Как минимум. Это примерно 450 тыс. квадратных метров. Кроме того, в приоритетах команды - развитие компании, увеличение финансовых показателей, стабильная ежегодная выплата дивидендов акционерам и планомерная ежедневная работа, чтобы у каждого украинца было свое жилье", - резюмировал Кушнир.

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