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Протягом січня будівельники виконали робіт майже на 5 млрд грн

Київ • УНН

 • 6193 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Протягом січня 2018 року в Україні виконано будівельних робіт на суму понад 4,8 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Державною службою статистики України.

Загальні обсяги робіт зі звіедення будівель становили понад 2,78 млрд грн, з яких 1,46 млрд грн - житлові будівлі, а 1,3 – нежитлові.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Компанія у 2018 року взялася за 7 нових об’єктів.

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