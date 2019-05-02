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В течение года в Черниговской области построили 15 объектов футбольной инфраструктуры

В течение года в Черниговской области построили 15 объектов футбольной инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 8924 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В рамках подготовки к проведению XXII Конгресса ФФУ, который состоится 17 мая в Запорожье, федерация подводит итоги работы по развитию футбольной инфраструктуры в различных регионах нашей страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.

"Принимаются во внимание футбольные площадки и поля с искусственным покрытием, строительство которых было профинансировано из различных источников. Итак, в Черниговской области ситуация такова. В течение 2018 года построено 15 объектов (15 площадок)", - говорится в сообщении.

В частности, в городе Чернигов появилось 4 новых площадки, в Черниговском районе - 3, в Городнянском районе - 1, в Бахмачском районе - 1, в Варвинском районе - 1, в Куликовском районе - 1, в Носовском районе - 1, в Корюковском районе - 2, в городе Нежин - 1.

В целом, начиная с 2015 года (включительно), в Черниговской области построено 20 объектов: 18 площадок и 2 поля. Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 31 объект: 29 площадок и 2 поля.

Напомним, как писал УНН, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок.

В Ивано-Франковской области было построено 53 футбольных площадки. А в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

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