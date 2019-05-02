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Протягом року на Чернігівщині побудували 15 об'єктів футбольної інфраструктури

Протягом року на Чернігівщині побудували 15 об'єктів футбольної інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У межах підготовки до проведення XXII Конгресу ФФУ, що відбудеться 17 травня у Запоріжжі, федерація підбиває підсумки роботи з розвитку футбольної інфраструктури в різних регіонах нашої держави, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації.

"Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Отже, у Чернігівській області ситуація така. Протягом 2018 року побудовано 15 об’єктів (15 майданчиків)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у місті Чернігів з'явилося 4 нові майданчики, у Чернігівському районі — 3, у Городнянському районі — 1, у Бахмацькому районі — 1, у Варвинському районі — 1, у Куликівському районі — 1, у Носівському районі — 1, у Корюківському районі — 2, у місті Ніжин — 1.

Загалом, починаючи з 2015 року (включно), на Чернігівщині побудовано 20 об’єктів: 18 майданчиків та 2 поля. Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 31 об’єкт: 29 майданчиків та 2 поля.

Нагадаємо, як писав УНН, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків.

В Івано-Франківській області було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів. 

Українські Національні Новини

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