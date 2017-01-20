В течение пятой сессии ВР принято 106 законопроектов - И.Геращенко

"Завершилась пятая сессия ВР Украини VIII созыва. Согласно справке, что подготовил аппарат ВР, за это время произошло 53 заседания, обсуждены и приняты решения по 444 вопросам, проведено 8 часов вопросов к правительству и 7 парламентских слушаний. Принято решение о 532 законопроектах, из них 106 принято в первом и последующем чтениях 60 законопроектов, 366 отправлено на доработку или отклонено, а 100 отозвано самими субъектами инициативы ", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пятой сессии парламента.



