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В течение пятой сессии ВР принято 106 законопроектов - И.Геращенко

В течение пятой сессии ВР принято 106 законопроектов - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В течение пятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва принято 106 законопроектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

"Завершилась пятая сессия ВР Украини VIII созыва. Согласно справке, что подготовил аппарат ВР, за это время произошло 53 заседания, обсуждены и приняты решения по 444 вопросам, проведено 8 часов вопросов к правительству и 7 парламентских слушаний. Принято решение о 532 законопроектах, из них 106 принято в первом и последующем чтениях 60 законопроектов, 366 отправлено на доработку или отклонено, а 100 отозвано самими субъектами инициативы ", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пятой сессии парламента.

Украинские Национальные Новости

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