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Протягом п’ятої сесії ВР ухвалено 106 законопроектів - І.Геращенко

Протягом п’ятої сесії ВР ухвалено 106 законопроектів - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 10370 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Протягом п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання ухвалено 106 законопроектів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.

"Завершилася 5-а сесія ВР Украіни VIII скликання. Згідно з довідкою, що підготував апарат ВР, за цей час відбулося 53 засідання, обговорено і прийнято рішень з 444 питань, проведено 8 годин запитань до уряду і 7 парламентських слухань. Прийнято рішення щодо 532 законопроектів, з них 106 ухвалено, у першому та наступних читаннях 60 законопроектів, 366 відправлено на допрацювання чи відхилено, а 100 відкликано самими суб'єктами ініціативи", - повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття п'ятої сесії парламенту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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