В течение 2016 года Украина выплатила более 600 млн грн компенсации по решениям ЕСПЧ

"Я не готов до копейки сказать, но во исполнение решений Европейского суда из государственного бюджета было выплачено примерно 612 млн грн", - сказал И.Лищина.

По его словам, ЕСПЧ вообще сообщает Украине ориентировочно, по 10% заявлений, поступающих в суд. В 90% случаев решение принимается на уровне судьи ЕСПЧ единолично и в таких случаях, как правило, речь идет о том, что суд не усматривает нарушений Конвенции по правам человека.

"Коммуникуеться (ЕСПЧ сообщает о начале рассмотрения по существу того или иного заявления правительство Украины - ред ..) не более 10% дел. Сколько суд не коммуницирует и решает, что дело не соответствует критериям приемлемости мы не можем установить. У нас нет этой статистики ", - сказал Уполномоченный.

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Среди принятых к рассмотрению заявлений не все, по словам И.Лищины, принимаются в пользу заявителя. Как пояснил Уполномоченный иногда заявители предоставляют неточную или недостоверную информацию, которую Украина опровергает.

"В 2016 году было принято 73 решения по существу по Украине, то есть в которых было констатировано нарушение Конвенции, 31 решение об одобрении условий мирового соглашения и 21 решения об одобрении условий односторонней декларации. И опять же, интересный вопрос, сколько ЕСПЧ рассмотрел заявлений. Мы перед Новым Годом получили новое решение ЕСПЧ, в котором были объединены 383 заявления. То есть решение одно, а заявлений было рассмотрено 383, потому что они характеризовались похожим предметом заявлений, а именно невыполнение или длительное выполнение решений национальных судов ", - сказал И.Лищина.