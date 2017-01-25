Протягом 2016 року Україна виплатила понад 600 млн грн компенсації за рішеннями ЄСПЛ

“Я не готовий до копійки сказати, але на виконання рішень Європейського суду з державного бюджету було сплачено приблизно 612 млн грн”, — сказав І.Ліщина.

За його словами, ЄСПЛ загалом повідомляє Україну орієнтовно, щодо 10% заяв, які надходять до суду. У 90% випадків рішення ухвалюється на рівні судді ЄСПЛ одноосібно і в таких випадках, як правило, мова йде про те, що суд не вбачає порушень Конвенції з прав людини.

“Комунікується (ЄСПЛ повідомляє про початок розгляду по суті тієї чи іншої заяви уряд України — ред..) не більше 10% справ. Скільки суд не комунікує і вирішує, що справа не відповідає критеріям прийнятності ми не можемо встановити. У нас немає цієї статистики”, — сказав Уповноважений.

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Серед взятих до розгляду заяв не всі, за словами І.Ліщини, ухвалюються на користь заявника. Як пояснив Уповноважений іноді заявники надають неточну або ж недостовірну інформацію, яку Україна спростовує.

“У 2016 році було прийнято 73 рішення по суті щодо України, тобто в яких було констатовано порушення Конвенції, 31 рішення щодо схвалення умов дружнього врегулювання та 21 рішення про схвалення умов односторонньої декларації. І знову ж таки, цікаве питання, скільки ЄСПЛ розглянув заяв. Ми перед Новим Роком отримали нове рішення ЄСПЛ, у якому було об’єднано 383 заяви. Тобто рішення одне, а заяв було розглянуто 383, тому що вони характеризувалися схожим предметом заяв, а саме невиконання чи тривале виконання рішень національних судів”, — сказав І.Ліщина.