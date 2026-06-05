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Процесс продажи яхты Медведчука Royal Romance вышел на финальную стадию - АРМА

Киев • УНН

 • 568 просмотра

АРМА вывела на финальную стадию продажу яхты Royal Romance, арестованной в Хорватии. Вырученные средства от реализации актива поступят в госбюджет.

Процесс продажи яхты Медведчука Royal Romance вышел на финальную стадию - АРМА

АРМА приближает реализацию яхты Royal Romance — одного из самых дорогих арестованных активов, связанных с подсанкционным Виктором Медведчуком. Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), пишет УНН.

Детали

После длительного периода международных согласований, судебных процедур и преодоления многочисленных юридических препятствий процесс продажи актива вышел на финальную стадию.

История Royal Romance стала беспрецедентной для Украины. Впервые арестованный актив, находящийся за границей, проходит процедуру реализации при участии украинского государства. 

Яхту арестовали в Хорватии в 2022 году и передали в управление АРМА для последующей продажи. Однако реализация актива столкнулась с масштабным юридическим сопротивлением. 

Из-за завершения установленного законодательством срока реализации в 2024 году процедуру пришлось начинать повторно, заново обосновывая необходимость продажи актива и проходя сложный процесс международного согласования.

Дело существенно осложняла деятельность лиц, связанных с Виктором Медведчуком, которые использовали существующие правовые механизмы для затягивания процесса и блокирования принятия необходимых решений. Дополнительным вызовом стала многоуровневая система юридических конструкций и защитных механизмов, созданных в нескольких иностранных юрисдикциях

— говорится в сообщении.

Несмотря на это, АРМА совместно с украинскими и международными партнерами удалось обеспечить существенное продвижение дела. Была сформирована необходимая правовая позиция, устранены ключевые процедурные барьеры и созданы предпосылки для завершения процесса реализации актива.

Кейс Royal Romance стал одним из наиболее показательных примеров того, как санкционная политика должна работать на практике. Арест актива сам по себе не является конечной целью. Реальный результат достигается тогда, когда лица, годами использовавшие свои состояния для сохранения влияния и избежания ответственности, окончательно теряют контроль над этими ресурсами.

После завершения всех юридических процедур средства от реализации Royal Romance могут стать одним из крупнейших поступлений в государственный бюджет от продажи арестованных активов за всю историю Украины.

В Офисе Генпрокурора ответили, может ли быть продана яхта Медведчука и кто сейчас за нее ответственен13.01.26, 21:07 • 3319 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Хорватия
Украина