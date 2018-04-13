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Процесс избрания руководителей стратегических ГП возглавил глава ЕБРР в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Председателем обновленного Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики государственных предприятий (Номинационного комитета) стал независимый член этого комитета, глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. Об этом он сам сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вчера у нас было первое заседание в новом составе, и мы решили вопрос структуры самого комитета. Меня выдвинули на должность председателя, и я согласился. А первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов стал заместителем председателя этого комитета", - сказал Аджунер.

Как уточнил он, расширенный формат работы комитета был неэффективным. Поэтому, по решению правительства, произошел переход к уменьшенному формату: четыре постоянных члена (представители государства, имеющие право голоса) и четыре независимых члена (без права голоса). Кроме того, была существенно усилена роль секретариата.

"На сегодня, в состав постоянных членов комитета входят министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, а также министр - представитель того министерства, в подчинении которого находится государственное предприятие, относительно которого и происходит отбор руководителя или членов наблюдательного совета. А независимыми членами есть я - Шевка Аджунер с ЕБРР, Йоста Люнгман - представитель МВФ, Джейсон Пеллмар - руководитель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) и Альгирдас Шемета - бизнес-омбудсмен Украины", - добавил Аджунер.

Напомним, номинационный комитет определился, как выбирать членов наблюдательных советов УЗ и "Укрэнерго".

Украинские Национальные Новости

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