Процес обрання керівників стратегічних ДП очолив глава ЄБРР в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Головою оновленого Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки державних підприємств (Номінаційного комітету) став незалежний член цього комітету, голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Про це він сам повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Учора в нас було перше засідання у новому складі, і ми вирішили питання структури самого комітету. Мене висунули на посаду голови, і я погодився. А перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов став заступником голови цього комітету", - сказав Аджунер.
Як уточнив він, розширений формат роботи комітету був неефективним. Тому, за рішенням уряду, відбувся перехід до зменшеного формату: чотири постійні члени (представники держави, з правом голосу) та чотири незалежних члени (без права голосу). Крім того, була суттєво посилена роль секретаріату.
"На сьогодні, до постійних членів комітету входять міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, а також міністр - представник того міністерства, у підпорядкуванні якого знаходиться державне підприємство, щодо якого і відбувається відбір керівника чи членів наглядової ради. А незалежними членами є я - Шевкі Аджунер з ЄБРР, Йоста Люнгман - представник МВФ, Джейсон Пеллмар - керівник регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Альгірдас Шемета - бізнес-омбудсмен України", - додав Аджунер.
Нагадаємо, номінаційний комітет визначився, як обирати членів наглядових рад УЗ та "Укренерго".