Продержался почти полгода: харьковчанин стер со лба татуировку "Кернес Жив"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Житель Харькова Евгений Ивашко, который в декабре прошлого года нанес на лицо татуировку "Кернес Жив", удалил ее в салоне. Видео он сам обнародовал в Instagram, передает УНН.
Детали
Видео собрало много реакций и комментариев. Пользователи отметили, что тату надоело, а некоторые спрашивали, зачем оно было.
Один местный паблик иронично отреагировал: "А тем временем тип с татухой "Кернес Жив" стал просто типом".
Дополнение
23 декабря стало известно, что харьковчанин Евгений Ивашко сделал на лбу татуировку "Кернес Жив". Видео о том, как ему делали татуировку, он опубликовал в TikTok.
Евгений Ивашко опубликовал ряд видео, на которых видно, как ему набивают над бровью надпись "Кернес Жив" и сам результат татуировки.
Как писал УНН, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 гда в возрасте 61 года в Германии. Его похоронили в Харькове 23 декабря того же года.