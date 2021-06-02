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Продержался почти полгода: харьковчанин стер со лба татуировку "Кернес Жив"

Киев • УНН

 • 23580 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Житель Харькова Евгений Ивашко, который в декабре прошлого года нанес на лицо татуировку "Кернес Жив", удалил ее в салоне. Видео он сам обнародовал в Instagram, передает УНН.

Продержался почти полгода: харьковчанин стер со лба татуировку "Кернес Жив"

Детали

Видео собрало много реакций и комментариев. Пользователи отметили, что тату надоело, а некоторые спрашивали, зачем оно было.

Один местный паблик иронично отреагировал: "А тем временем тип с татухой "Кернес Жив" стал просто типом".

Дополнение

23 декабря стало известно, что харьковчанин Евгений Ивашко сделал на лбу татуировку "Кернес Жив". Видео о том, как ему делали татуировку, он опубликовал в TikTok.

Евгений Ивашко опубликовал ряд видео, на которых видно, как ему набивают над бровью надпись "Кернес Жив" и сам результат татуировки.

Как писал УНН, мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 гда в возрасте 61 года в Германии. Его похоронили в Харькове 23 декабря того же года.

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Сообщение, распространенный Кернес Жил (@panini_evgen)

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