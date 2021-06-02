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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Протримався майже пів року: харків'янин стер із лоба татуювання "Кернес Жив"

Київ • УНН

 • 23580 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Житель Харкова Євгеній Івашко, який торік у грудні наніс на обличчя татуювання "Кернес Жив", видалив його у салоні. Відео він сам оприлюднив в Instagram, передає УНН.

Протримався майже пів року: харків'янин стер із лоба татуювання "Кернес Жив"

Деталі

Відео зібрало багато реакцій та коментарів. Користувачі зазначили, що тату обридло, а дехто запитував, навіщо воно було.

Один місцевий паблік іронічно відреагував: "А тим часом тіп із татухою "Кернес Жив" став просто тіпом".

Доповнення

23 грудня стало відомо, що харків’янин Євгеній Івашко зробив на лобі татуювання "Кернес Жив". Відео про те, як йому робили татуювання, він опублікував у TikTok.

Євгеній Івашко опублікував низку відео, на яких видно, як йому набивають над бровою напис "Кернес Жив" і сам результат татуювання.

Як писав УНН, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у віці 61 року у Німеччині. Його поховали у Харкові 23 грудня того ж року.

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Допис, поширений Кернес Жив (@panini_evgen)

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