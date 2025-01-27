Против Порошенко просят применить санкции за уплату налогов в российский бюджет - петиция

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Киев  •  УНН

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На сайте Президента зарегистрировали петицию о применении санкций против Петра Порошенко. Основаниями называют, в частности, участие в создании Партии регионов, и связи с представителями Русской православной церкви.

На одного из бывших основателей запрещенной Партии регионов народного депутата Украины Петра Порошенко предлагают наложить санкции. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента. Авторы петиции подчеркивают, что деятельность политика нанесла существенный вред национальным интересам страны.

Основанием для санкций против Петра Порошенко авторы петиции называют его участие в создании Партии регионов, работу в правительстве Николая Азарова, связи с представителями русской православной церкви и бизнес, плативший налоги в россии даже после начала войны.

Данные свидетельствуют о стабильном торговом сотрудничестве Порошенко через принадлежащие ему компании с российскими партнерами даже в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Получение доходов, а также уплата налогов указывает на причастность Петра Порошенко к финансированию российской армии через деятельность своих компаний. Лишь одна Липецкая кондитерская фабрика, которая продолжала работу в россии до 2017 года, уплатила 8,8 миллиона долларов США налогов в бюджет россии. Это может быть основанием для применения санкций согласно Закону Украины "О санкциях

- отмечается в петиции.

Кроме того, в тексте отмечается роль Порошенко в процессе ратификации Харьковских соглашений, которые привели к ослаблению обороноспособности страны и аннексии Крыма. Обращение также акцентирует внимание на его действиях в контексте Минских соглашений, создавших риски для суверенитета Украины. Вспоминают лидеру "Европейской солидарности" и финансирование ЛДНР на 1,5 млрд гривен и завладение вместе с Медведчуком нефтепродуктопроводом в интересах россии.

"Петр Порошенко, будучи в то время в должности Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей россии организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий. Фамилия Порошенко фигурирует в уголовном производстве о завладении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", что стало выгодным для российской федерации", - отмечают авторы петиции.

Также, по словам автора петиции, Порошенко интенсивно поддерживал деятельность представительства русской церкви в Украине. В частности, по данным СМИ, лидер Европейской солидарности был диаконом УПЦ Московского патриархата. Позже в секретариате УПЦ МП уточнили, что Порошенко действительно поддерживал пророссийскую церковь, но служил не диаконом, а выполнял послушание пономаря.

"Петр Порошенко, поддерживая Украинскую православную церковь Московского патриархата, представители которой выражали поддержку и оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, мог участвовать в деятельности, прямо или косвенно способствовавшей агрессии рф", - говорится в петиции.

Петиция предлагает принять меры для упреждения деятельности Порошенко, которая может вредить Украине, и призывает ограничить его влияние на политическую и экономическую жизнь страны.

"Учитывая существующие факты и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, совершение Порошенко ряда действий, направленных на подрыв суверенитета Украины и содействие вооруженной агрессии рф против Украины, прошу принять меры для предотвращения дальнейшей деятельности, которая может вредить интересам Украины и внести предложение в Совет национальной безопасности Украины по применению персональных санкций в отношении Петра Порошенко", - резюмируется в петиции.

Как сообщалось, "5 канал" удалил видео где менеджер "Севморзавода" принадлежавший Порошенко, рассказывает, как бизнес последнего работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет россии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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