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Проти Порошенка просять застосувати санкції за сплату податків до російського бюджету - петиція

Проти Порошенка просять застосувати санкції за сплату податків до російського бюджету - петиція

Київ • УНН

 • 21585 перегляди

На сайті Президента зареєстрували петицію про застосування санкцій проти Петра Порошенка. Підставами називають, зокрема, участь у створенні Партії регіонів, та зв’язки з представниками Російської православної церкви.

На одного з колишніх засновників забороненої Партії регіонів, народного депутата України Петра Порошенка пропонують накласти санкції. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента України. Автори петиції наголошують, що діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни.

Підставами для санкцій проти Петра Порошенка автори петиції називають його участь у створенні Партії регіонів, роботу в уряді Миколи Азарова, зв’язки з представниками Російської православної церкви та бізнес, який сплачував податки в рф навіть після початку війни.

Дані свідчать про стабільне торговельне співробітництво Петра Порошенка через належні йому компанії із російськими партнерами навіть в умовах збройної агресії рф проти України. Отримання, внаслідок такої діяльності прибутків, а також сплата податків вказує на причетність Петра Порошенка до фінансування російської армії через діяльність своїх компаній. Лише одна Липецька кондитерська фабрика, яка продовжувала діяльність у росії до 2017 року, сплатила 8,8 мільйонів доларів США податків до бюджету рф. Це може бути підставою для застосування санкцій за Законом України "Про санкції

- зазначається в петиції.

Крім того, у тексті наголошується на ролі Порошенка у процесі ратифікації Харківських угод, що призвели до ослаблення обороноздатності країни та анексії Криму. Звернення також акцентує увагу на його діях у контексті Мінських угод, які створили ризики для суверенітету України. Згадують лідеру "Європейської солідарності" і фінансування ЛДНР на 1,5 млрд гривень та заволодіння разом з Медведчуком нафтопродуктопроводом в інтересах рф.

"Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників рф організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій. Прізвище Порошенка фігурує у кримінальному провадженні про заволодіння українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", що стало вигідним для російської федерації", - наголошують автори петиції.

Також за словами автора петиції, Порошенко інтенсивно підтримував діяльність представництва російської церкви в Україні. Зокрема, за даними ЗМІ, лідер "Європейської солідарності" був дияконом УПЦ Московського патріархату. Пізніше в секретаріаті УПЦ МП уточнили, що Порошенко дійсно підтримував проросійську церкву, але служив не дияконом, а виконував послух паламаря. 

"Петро Порошенко, підтримуючи Українську православну церкву Московського патріархату, представники якої висловлювали підтримку та виправдання збройної агресії РФ проти України, міг брати участь у діяльності, яка прямо або опосередковано сприяла агресії рф", - йдеться у петиції.

Петиція пропонує вжити заходів для попередження діяльності Порошенка, яка може шкодити Україні, та закликає обмежити його вплив на політичне і економічне життя країни.

"Враховуючи існуючі факти та потенційні загрози національній безпеці України, вчинення Порошенком ряду дій, спрямованих на підрив суверенітету України та сприяння збройній агресії рф проти України прошу вжити заходів для унеможливлення подальшої діяльності, яка може шкодити інтересам України та внести пропозицію до Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій до Петра Порошенка", - резюмується в петиції.

Як повідомлялось, "5 канал" видалив відео де менеджер "Севморзавода" що належав Порошенку, розповідає як бізнес останнього працював в окупованому Криму та сплачував податки до бюджету рф.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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