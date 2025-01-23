Телеканал Порошенка видалив відео з доказами роботи його бізнесу і сплати податків в окупованому Криму - ЗМІ

"5 канал", який належить народному депутату, п'ятому президенту України Петрові Порошенку, видалив із сайта відео 2014 року з керівником підприємства "Севастопольський морський завод" Костянтином Картошкіним. Він заявляв, що Севастополь має невизначений і незрозумілий статус, і розповідав про замовлення рф, на які завод чекав, оскільки підприємство орієнтоване на експорт, передає УНН із посиланням на "Гордон".

Видання повідомляє, що журналісти відшукали відео в архівах, і оприлюднило посилання на нього.

Автори матеріалу стверджують, що після анексії Криму "Севморзавод" вів переписку з міністерством промисловості й торгівлі РФ. У ній Картошкін називав Севастополь "російським містом федерального значення", надаючи російським органам фінансово-економічні звіти підприємства.

Пізніше, за інформацією видання, Порошенко призначив Картошкіна керівником одного з найбільших державних військових заводів – "Зоря-Машпроект".

"Фактично це є одним із доказів співпраці Порошенка з російською владою, адже вона тривалий час не націоналізувала належний йому завод, хоча багато інших українських компаній були націоналізовані одразу", – йдеться у матеріалі.

Контекст

20 грудня 2024 року пресслужба Держбюро розслідувань поінформувала в Telegram, що Порошенка повідомили про підозру в державній зраді й сприянні діяльності терористичних організацій. За версією слідства, він пов'язаний із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО, що призвело до фінансування терористів "лнр" і "днр", вів бізнес у росії, сплачуючи податки в бюджет рф, що фінансувало армію країни-агресора.