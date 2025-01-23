Телеканал Порошенка видалив відео з доказами роботи його бізнесу і сплати податків в окупованому Криму - ЗМІ

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 16513 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 95257 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126056 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124219 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142718 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172128 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219767 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176200 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151697 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125393 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144378 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144712 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144120 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138387 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121429 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 8973 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193671 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191920 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323301 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350422 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 4778 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 58086 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 86610 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84088 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144715 перегляди
Актуальне
Телеканал Порошенка видалив відео з доказами роботи його бізнесу і сплати податків в окупованому Криму - ЗМІ

Телеканал Порошенка видалив відео з доказами роботи його бізнесу і сплати податків в окупованому Криму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 28877 перегляди

"5 канал" видалив архівне відео 2014 року з керівником "Севморзаводу" про співпрацю з рф. Журналісти знайшли докази ведення бізнесу Порошенка в окупованому Криму та сплати податків до рф.

"5 канал", який належить народному депутату, п'ятому президенту України Петрові Порошенку, видалив із сайта відео 2014 року з керівником підприємства "Севастопольський морський завод" Костянтином Картошкіним. Він заявляв, що Севастополь має невизначений і незрозумілий статус, і розповідав про замовлення рф, на які завод чекав, оскільки підприємство орієнтоване на експорт, передає УНН із посиланням на "Гордон".

Видання повідомляє, що журналісти відшукали відео в архівах, і оприлюднило посилання на нього.

Автори матеріалу стверджують, що після анексії Криму "Севморзавод" вів переписку з міністерством промисловості й торгівлі РФ. У ній Картошкін називав Севастополь "російським містом федерального значення", надаючи російським органам фінансово-економічні звіти підприємства.

Пізніше, за інформацією видання, Порошенко призначив Картошкіна керівником одного з найбільших державних військових заводів – "Зоря-Машпроект".

"Фактично це є одним із доказів співпраці Порошенка з російською владою, адже вона тривалий час не націоналізувала належний йому завод, хоча багато інших українських компаній були націоналізовані одразу", – йдеться у матеріалі.

Контекст

20 грудня 2024 року пресслужба Держбюро розслідувань поінформувала в Telegram, що Порошенка повідомили про підозру в державній зраді й сприянні діяльності терористичних організацій. За версією слідства, він пов'язаний із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО, що призвело до фінансування терористів "лнр" і "днр", вів бізнес у росії, сплачуючи податки в бюджет рф, що фінансувало армію країни-агресора.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
sevastopolСевастополь

Звернутися з питань розміщення реклами