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Телеканал Порошенко удалил видео с доказательствами работы его бизнеса и уплаты налогов в оккупированном Крыму - СМИ

Телеканал Порошенко удалил видео с доказательствами работы его бизнеса и уплаты налогов в оккупированном Крыму - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6916 просмотра

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"5 канал" удалил архивное видео 2014 года с руководителем „Севморзавода“ о сотрудничестве с рф. Журналисты нашли доказательства ведения бизнеса Порошенко в оккупированном Крыму и уплаты налогов в рф.

"5 канал", который принадлежит народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко, удалил с сайта видео 2014 года с руководителем предприятия „Севастопольский морской завод" Константином Картошкиным. Он заявлял, что Севастополь имеет неопределенный и непонятный статус, и рассказывал о заказах рф, которых завод ждал, поскольку предприятие ориентировано на экспорт, передает УНН со ссылкой на "Гордон".

Издание сообщает, что журналисты отыскали видео в архивах, и обнародовало ссылку на него.

Авторы материала утверждают, что после аннексии Крыма "Севморзавод" вел переписку с министерством промышленности и торговли рф. В ней Картошкин называл Севастополь "российским городом федерального значения", предоставляя российским органам финансово-экономические отчеты предприятия.

Позже, по информации издания, Порошенко назначил Картошкина руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов - "Зоря-Машпроект".

"Фактически это является одним из доказательств сотрудничества Порошенко с российской властью, ведь она долгое время не национализировала принадлежащий ему завод, хотя многие другие украинские компании были национализированы сразу", - говорится в материале.

Контекст

20 декабря 2024 года пресс-служба Госбюро расследований проинформировала в Telegram, что Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. По версии следствия, он связан с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО, что привело к финансированию террористов "лнр" и "днр", вел бизнес в россии, платя налоги в бюджет рф, что финансировало армию страны-агрессора.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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