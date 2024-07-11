Депутаты Броварского городского совета решили поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратились в Верховную Раду с просьбой не допустить переименования города в "Бровари". Соответствующее решение было принято на сегодняшней внеочередной сессии горсовета, пишет УНН.

Детали

В своем решении о необходимости сохранения названия города депутаты ссылаются на экспертную оценку Института истории Украины Национальной академии наук Украины, историческую справку Научно-исследовательского института казачества НАН и рекомендации Института украинского языка НАН.

В связи с этим Броварской городской совет решил: "Поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары". Обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований".

Из 27 присутствующих депутатов 24 проголосовали "за", 1 - "против", 1 - воздерживался, один депутат не принял участие в голосовании.

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Дополнительно

В Ассоциации городов Украины заявили, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком красиво звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени.

Категорически против переименования выступают известные броварчане: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари