Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Киев • УНН
Представители бизнеса, которые работают в Броварах, в частности ООО "Виво-Актив", не поддерживают инициативу по изменению названия города на Бровари из-за потенциальных дополнительных финансовых затрат и более насущных проблем во время российского вторжения.
Представители бизнеса, который работает в Броварах, не поддерживают инициативу некоторых народных депутатов по изменению названия города на Бровари. В частности, против выступает коллектив ООО "Виво-Актив". Об этом говорится в ответе компании, которая специализируется на производстве заквасок для кисломолочных продуктов, на запрос УНН.
"Коллектив предприятия ООО "Виво-Актив" не поддерживает переименование Броваров на Бровари", - говорится в ответе.
В компании отметили, что в случае изменения названия города им придется столкнуться с дополнительными финансовыми затратами.
К тому же, во время полномасштабного российского вторжения, представители власти должны заниматься решением более насущных вопросов.
"Дополнительные финансовые расходы негативно скажутся на результативности деятельности нашего предприятия, доход которого уменьшился на 50% с 2022 года.
Считаем, что в условиях полномасштабного российского вторжения на нашу территорию, есть более важные вопросы для деятельности народных депутатов и городской власти Броваров", - добавили в компании.
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Депутаты Броварского городского совета, с которыми пообщался УНН, тоже выступают против инициативы группы народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским, которые зарегистрировали в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.
Депутат Александр Каштанюк считает, что никаких оснований для переименования города Бровары в Бровари нет. Аргументы, которые приводят народные депутаты - авторы соответствующего постановления, высосаны из пальца.
Его коллега Лидия Сенько отмечает, что поднимать вопрос переименования городов сейчас совсем не уместно. Сейчас надо все усилия направить на поддержку Вооруженных сил Украины. А уже после победы разбираться с названиями населенных пунктов.
Депутат Игорь Кравцов утверждает, что переименование создаст дополнительные трудности для руководителей некоторых коммунальных учреждений и некоммерческих предприятий. Часть медицинских работников даже может остаться без зарплаты.
Категорически против переименования выступают известные броварчане: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чеспион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.
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