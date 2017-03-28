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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117444 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132517 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121484 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 104019 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Противопехотную мину нашли в Одессе на чердаке жилого дома

Противопехотную мину нашли в Одессе на чердаке жилого дома

Киев • УНН

 • 8618 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в доме в центре Одессы было обнаружено противопехотную мину и другие взрывоопасные предметы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Одесской области.

Как сообщили правоохранители, опасную находку обнаружили на чердаке жилого дома.

На место сразу прибыли правоохранители и специалисты-взрывотехники. Из дома эвакуировали всех жителей. Взрывные предметы вывезли на полигон, где уничтожили. Сейчас правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах они оказались на чердаке трехэтажки, сведения о винительный был внесен в ЭРДР.

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