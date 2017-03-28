Противопехотную мину нашли в Одессе на чердаке жилого дома
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в доме в центре Одессы было обнаружено противопехотную мину и другие взрывоопасные предметы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Одесской области.
Как сообщили правоохранители, опасную находку обнаружили на чердаке жилого дома.
На место сразу прибыли правоохранители и специалисты-взрывотехники. Из дома эвакуировали всех жителей. Взрывные предметы вывезли на полигон, где уничтожили. Сейчас правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах они оказались на чердаке трехэтажки, сведения о винительный был внесен в ЭРДР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье нашли артснаряд во время земляных работ