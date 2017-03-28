Противопехотную мину нашли в Одессе на чердаке жилого дома

Как сообщили правоохранители, опасную находку обнаружили на чердаке жилого дома.

На место сразу прибыли правоохранители и специалисты-взрывотехники. Из дома эвакуировали всех жителей. Взрывные предметы вывезли на полигон, где уничтожили. Сейчас правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах они оказались на чердаке трехэтажки, сведения о винительный был внесен в ЭРДР.

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