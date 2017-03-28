Протипіхотну міну знайшли в Одесі на горищі житлового будинку

Як повідомили правоохоронці, небезпечну знахідну виявили на горищі житлового будинку.

На місце одразу прибули правоохоронці та спеціалісти-вибухотехніки. Із будинку евакуювали всіх мешканців. Вибухові предмети вивезли на полігон, де знищили. Наразі правоохоронці встановлюють, за яких обставин вони опинилися на горищі триповерхівки, відомості про знахідну було внесено до ЄРДР.

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