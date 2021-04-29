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Против Степанова начали выступать, когда он начал исправлять недееспособные "реформы Супрун" - Юлия Тимошенко

Против Степанова начали выступать, когда он начал исправлять недееспособные "реформы Супрун" - Юлия Тимошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко считает, что против главы Минздрава Максима Степанова начали собирать подписи лица, работающие на гранты из-за рубежа, как только он выступил против реформы бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу “Народ против с Наташей Влащенко”, информирует УНН.

Цитата

“Когда Степанов, министр здравоохранения, начал выступать против этой реформы и как смог — исправлять ее, он стал персоной нон грата. И сейчас все, кто его назначил, работающих на гранты извне, начали по сути собирать против него подписи ”, - считает Тимошенко.

Детали

Народный депутат объясняет, что когда необходимо было закупить вакцины для Украины нужно было 16 млрд грн, в то время, как государство выделило лишь 3 млрд грн.

“И полностью всю ответственность за закупку вакцин, а вернее НЕ закупку вакцин кладут на него. Он что, бюджет составляет? Он что, бюджет в Правительстве утверждает? (...) А сейчас его снимают, потому что он отказался вести ту политику, которую вела Ульяна Супрун и которая не совместима с жизнью украинской нации, потому что в этой системе украинцы не могут лечиться — это невозможно ”, - уверена Тимошенко.

По ее словам, Степанов начал менять медицинскую систему, поэтому освобождать его было бы ошибочным решением.
“Если один министр на весь правительство начало делать правильные вещи для страны и его за это по сути ликвидируют политически, так надо сказать об этом и побороться”, — резюмировала парламентарка.

Дополнение

Напомним, Максим Степанов сообщил, что завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз вакцины CoronaVac с законтрактованных 1900000 доз.

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