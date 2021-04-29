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Проти Степанова почали виступати, коли він почав виправляти недієздатні “реформи Супрун” – Юлія Тимошенко

Проти Степанова почали виступати, коли він почав виправляти недієздатні “реформи Супрун” – Юлія Тимошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко вважає, що проти очільника МОЗ Максима Степанова почали збирати підписи особи, які працюють на гранти з-за кордону, щойно він виступив проти реформи колишньої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це вона заявила в ефірі політичного ток-шоу “Народ проти з Наташею Влащенко”, інформує УНН.

Цитата

“Коли Степанов, міністр охорони здоров’я, почав виступати проти цієї реформи і як зміг — виправляти її, він став персоною нон грата. І зараз всі, хто його призначив, які працюють на гранти ззовні, почали по суті збирати проти нього підписи”, — вважає Тимошенко.

Деталі

Народна депутатка пояснює, що коли необхідно було закупити вакцини для України потрібно було 16 млрд грн, у той час, як держава виділила лише 3 млрд грн.

“І повністю всю відповідальність за закупівлю вакцин, а вірніше за не закупівлю вакцин кладуть на нього. Він що, бюджет складає? Він що, бюджет в Уряді затверджує? (...) А зараз його знімають, тому що він відмовився вести ту політику, яку вела Уляна Супрун і яка не сумісна з життям української нації, тому що в цій системі українці не можуть лікуватися — це неможливо”, — впевнена Тимошенко.

За її словами, Степанов почав змінювати медичну систему, тому звільняти його було б помилковим рішенням.
“Якщо один міністр на весь уряд почав робити правильні речі для країни і його за це по суті ліквідують політично, так треба сказати про це і поборотися”, — резюмувала парламентарка.

Доповнення

Нагадаємо, Максим Степанов повідомив, що завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз вакцини CoronaVac з законтрактованих 1,9 млн доз.

Українські Національні Новини

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