Sinоvac підтвердила чергову поставку вакцини: завтра до Києва прилетять 500 тис. доз CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз вакцини CoronaVac з нашого контракту на 1,9 млн доз. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
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"... компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.
При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.
Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.
Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.
В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.