Sinоvac подтвердила очередную поставку вакцины: завтра в Киев прилетят 500 тыс. доз CoronaVac
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз вакцины CoronaVac с нашего контракта на 1,9 млн доз. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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"... компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз, в нашей контракта на 1,9 млн доз", - написал Степанов.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ней начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.